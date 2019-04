Superbike, la Kawasaki attacca: "La Ducati è una MotoGP..."

18/04/2019

Undici vittorie su undici: il dominio di Bautista con la Ducati Panigale V4 in Superbike fa discutere. Soprattutto gli avversari non ci stanno e la Kawasaki si trova a inseguire da lontano: "Il loro motore viene dal campionato di MotoGP, il loro intero pacchetto è da MotoGP, con gomme Pirelli", ha detto il progettista Ichiro Yoda della Verdona. Una frecciata dal Giappone alla casa di Borgo Panigale: "Raggiungere la Ducati in questa stagione sarà difficile. Anche se ci fosse concesso di utilizzare parti in concessione, saremmo comunque limitati, sarebbe impossibile raggiungere le loro prestazioni", le parole a Speedweek.



Ora l'obiettivo della Kawasaki è spostare l'asticella più in alto: "Dobbiamo diventare più competitivi e pensare a un esemplare simile ad una MotoGP, una moto estrema da produrre in serie limitata". La strada è in salita: "Noi abbiamo molta esperienza in MotoGP con moto a 4 cilindri, e la Kawasaki sta pensando a costruire una moto del genere, specie se la Ducati utilizzerà la Panigale V4 anche la prossima stagione. Non siamo in griglia per fare numero".