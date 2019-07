Bautista cade, è show di Rea: vola in vetta al Mondiale

06/07/2019

Sembrava impossibile dopo la striscia record di vittorie consecutive di Alvaro Bautista all'inizio della stagione, ma ora al comando del Mondiale Superbike c'è Il campione del mondo Jonathan Rea. Il pilota della Kawasaki ha approfittato della pioggia per dominare Gara1 a Donington, il circuito di casa, e con la contemporanea caduta del ducatista è balzato in testa alla classifica con 9 punti di vantaggio sul rivale (339 a 330). Seconda posizione per Tom Sykes in sella alla Bmw in grande progresso e terzo gradino del podio per Leon Haslam con l'altra verdona ufficiale. Male la Ducati che chiude decima con Davies dietro all'ottimo azzurro Delbianco con la Honda.