Venerdì 5 maggio comincia la Diamond League a Doha

Interessante sfida in chiave azzurra tra il neo italiano Diaz ed Ihemeje. Nell'asta donne Roberta Bruni.

Mancano solo due giorni al grande inizio della Diamond League 2023, il più prestigioso circuito di meeting mondiali di atletica, che si aprirà in Qatar nella capitale Doha per poi proseguire in altre dodici date che metteranno in palio i punti per la finale di Eugene, in Oregon il 16 e 17 settembre, con l’appuntamento italiano fissato per il 2 giugno allo stadio Ridolfi di Firenze, che sarà la 43esima edizione del classico Golden Gala, da un decennio intitolato all’indimenticato Pietro Mennea scomparso nel marzo del 2013.

L’impianto che ospiterà le gare di venerdì 5 maggio non sarà, come di consueto per le gare del Diamante, lo stadio Khalifa che ospitò il Mondiale del 2019 ma il più raccolto Qatar Sports Club, pronto ad accogliere le sfide tra quindici campioni olimpici e mondiali, tra cui la stella di casa Mutaz Barshim nel salto in alto.