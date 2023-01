Super Lysenko supera 2.38m nell’alto a Mosca

© Getty Images

Il 25enne atleta russo Danil Lysenko ha stabilito con la straordinaria misura di 2,38 la migliore prestazione mondiale dell’anno, ed eguagliato il suo primato personale del 2017, in una gara di salto in alto disputata a Mosca. Nella competizione denominata “The Battle of sexes”, il saltatore ha superato la quota al secondo tentativo e ha poi provato inutilmente per due volte la misura di 2,41, mentre al secondo posto si è classificato il connazionale Ilya Ivanyuk con 2,23. Il risultato di Lysenko ha una valenza tecnica eccezionale nella misura in cui solamente il campione del mondo e olimpico Mutaz Barshim ha superato tale quota negli ultimi 6 anni, ma la cosa incredibile è che l’atleta è tornato alle competizioni nell’agosto dell’anno scorso dopo quattro anni di squalifica comminatigli nel 2018 per aver saltato tre controlli antidoping nello spazio di un anno.