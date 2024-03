Sabato notte Epis nella maratona femminile di Nagoya

L'azzurra impegnata in Giappone in preparazione della 42,195 km delle Olimpiadi

Giovanna Epis, una delle due italiane già qualificate per la prova olimpica di Parigi della maratona, correrà nella notte italiana tra sabato e domenica sui 42,195 chilometri della Nagoya Women’s Marathon, in Giappone, competizione riservata ovviamente come si evince dalla denominazione solo alle donne, per testare la condizione e cercare possibilmente un grande crono, provando magari ad attaccare il recente record italiano di 2h23’16, stabilito l’anno scorso a Valencia da Sofiia Yaremchuk che sarà con lei alle Olimpiadi.

Epis, terza italiana di sempre, ha peraltro già sfiorato due volte il primato nazionale con 2h23’54 a Valencia, alla fine del 2022, e poi con 2h23’46 ad Amburgo nella scorsa primavera, ma in ogni caso l’obiettivo primario della stagione è certamente quello di arrivare nella miglior forma all’appuntamento dell’11 agosto in Francia, dove provare a migliorare quel dodicesimo posto ottenuto in estate 2023 ai Mondiali di Budapest.