Personale di Yaremchuk sui 10 km di Reggio Emilia con 31’52

© sprintnews

Successo per Sofiia Yaremchuk sui 10 km in strada di Reggio Emilia con il crono di 31’52 che migliora di quattordici secondi il proprio precedente limite di 32’06, realizzato nel 2021 a Lens in Francia, ma non basta per avvicinare il record italiano di Nadia Battocletti di 31’36 e nemmeno il tempo realizzato proprio ieri, a Laredo in Spagna, da Federica Del Buono di 31’41.