Per Antonella Palmisano una scelta tecnica anche di cuore

La campionessa olimpica dei 20 km di marcia sarà seguita dal marito Lorenzo Dessi

Antonella Palmisano, la campionessa olimpica nella 20 km di marcia a Tokyo 2021 ma anche bronzo mondiale ai recenti campionati di Budapest 2023, ha comunicato ieri la sua nuova guida tecnica, dopo aver annunciato qualche giorno fa, anche un po’ a sorpresa, lo scioglimento del suo rapporto di collaborazione con lo storico allenatore Patrizio Parcesepe.

La scelta è ricaduta su Lorenzo Dessi, 34enne ex marciatore azzurro e tecnico delle Fiamme Gialle, marito di Antonella dal 2018, per cui certamente nella decisione dell’atleta ha influito anche una motivazione molto personale, pur con tutto il rispetto per le capacità di Dessi allenatore da anni di giovani molto interessanti.

Nell’occasione ci piace ricordare come sia ancora vivo nel ricordo di tutti l’episodio che vide protagonista Lorenzo il quale, nel 2016, al ritorno della futura moglie dalle Olimpiadi di Rio, le fece una proposta pubblica di matrimonio all’aeroporto di Fiumicino a Roma su un tappeto di rose.

Le parole di Antonella: “Sono lieta ed emozionata di annunciare come mia nuova guida tecnica Lorenzo Dessi. Dopo un’attenta e approfondita analisi, e con l’aiuto e il pieno sostegno del mio Gruppo Sportivo Fiamme Gialle e della Federazione che ringrazio per essermi stati vicini in questo periodo, reputo questa scelta la migliore possibile”.