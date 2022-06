Le sfide femminili del Golden Gala Pietro Mennea

SPRINTNEWS

Domani a Roma l'attesa tappa italiana della Diamond League

Si svolgerà domani allo Stadio Olimpico di Roma, il più importante meeting internazionale organizzato in Italia, valido anche come prova di Diamond League, il Golden Gala intitolato dal 2007 al compianto Pietro Mennea, che festeggia la sua 43esima edizione e riveste un significato particolare per lo stato di grazia raggiunto dall’atletica italiana che, dopo avere avuto grandi segnali di ripresa nelle ultime stagioni, ha raggiunto fasti inimmaginabili grazie alla straordinaria impresa delle 5 medaglie d’oro olimpiche di Tokyo 2021. Sarà oltretutto il ritorno nell’impianto della capitale che l’anno scorso fu indisponibile per i campionati europei di calcio e, soprattutto, l’occasione per riavere l’accesso al pubblico senza limitazioni, tre anni dopo l’ultima volta prima che esplodesse la pandemia mondiale.

Una manifestazione ricca, come sempre, di grandi campioni mondiali e allora partendo dalle 7 gare femminili in programma, mentre domani presenteremo le 8 maschili, vediamo quali saranno le principali protagoniste, tra cui naturalmente tante azzurre cariche e determinate per dare il meglio davanti al pubblico dell’Olimpico, che si preannuncia pieno di tifosi come forse non mai per un meeting di atletica. La gara dai più alti contenuti tecnici sarà certamente quella dei 200 metri, che si correranno alle 21.08 e avranno tra le partenti la leggenda dell’atletica femminile mondiale, la 36enne Allison Felix, straordinaria velocista che vanta un palmares mostruoso fatto di 21 medaglie d’oro, tra Olimpiadi e Mondiali, ottenute in 10 partecipazioni a campionati iridati, di cui 2 al coperto e 5 nei giochi a cinque cerchi. Allison, che sta purtroppo disputando l’ultima delle sue quasi 20 stagioni agonistiche, tutte ad altissimo livello ad eccezione di quella del 2018 quando, tra due campionati del mondo ebbe la gioia di diventare mamma, troverà tra le sue avversarie la donna proclamata nel 2021 quale atleta dell’anno da World Athletics, la campionessa olimpica di 100, 200 e 4×100, la giamaicana Elaine-Thompson Herah, ma anche quella dei 400 metri, la bahamense Shaunae Miller-Uibo.