Le azzurre qualificate per i Mondiali di Budapest

Ventisette atlete hanno acquisito il diritto a partecipare alle gare individuali

Si è chiuso lunedì 31 luglio il termine ufficiale per ottenere i requisiti necessari ai fini della partecipazione ai Campionati del Mondo di atletica, che si disputeranno a Budapest dal 19 al 27 agosto, raggiungibile tramite l’ottenimento del minimo fissato da World Athletics, oppure attraverso la classifica dello speciale ranking mondiale che tiene conto dei migliori piazzamenti nei più importanti meeting.

Dopo un paio di giorni di ultimi aggiornamenti con i punti scaturiti dai tantissimi campionati nazionali disputati nello scorso fine settimana, è possibile dunque avere un quadro definitivo su quali siano gli atleti italiani che hanno diritto a partecipare alla massima manifestazione mondiale, secondo i criteri stabiliti dal massimo organismo internazionale, ma bisognerà poi vedere se tutti questi saranno effettivamente convocati dalla direzione tecnica della FIDAL sulla base di alcune variabili, anche se le indicazioni emerse ieri nel corso del consiglio federale sul fatto che l’intenzione dovrebbe essere quella di portare almeno 76 atleti, comprese tutte le staffette, fanno pensare che non vi sarà certamente nessuna esclusione salvo che per motivi di infortunio.

Cominciando ad entrare nel merito e iniziando dall’ambito femminile, sono 27 le azzurre qualificate per l’Ungheria e di queste, due addirittura per due discipline, a cominciare da Nadia Battocletti che ha ottenuto il minimo diretto per quanto riguarda i 5000 metri che è la sua specialità preferita, ma potrebbe anche partecipare ai 10000 tramite la posizione nel ranking, pur se crediamo che la mezzofondista trentina si concentrerà solamente sulla prima delle due gare, quella dei 12 giri e mezzo di pista dove dovrebbe essere impegnata anche Ludovica Cavalli, qualificata pure per i 1500, la quale invece potrebbe gareggiare in entrambe le discipline.