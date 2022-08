La squadra azzurra per gli Europei di Monaco di Baviera

© Fidal/Colombo

Mancano ormai solo 11 giorni all’inaugurazione dell’altra grandissima manifestazione internazionale di atletica dell’anno, i Campionati Europei che si svolgeranno a Monaco di Baviera in Germania dal 15 al 21 agosto prossimo e ieri, il direttore tecnico della nazionale italiana, Antonio La Torre, ha comunicato tutti gli atleti e atlete che parteciperanno alle gare, salvo ovviamente defezioni degli ultimi giorni per motivi fisici, quali su tutti i casi dei due campioni olimpici Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. Saranno 101 i componenti della spedizione, 54 uomini e 47 donne, il numero più ampio di sempre per l’Italia nella principale manifestazione continentale che festeggia la venticinquesima edizione, con il precedente record che curiosamente era stato fatto sempre nella stessa città bavarese in occasione dei campionati del 2002, esattamente 20 anni fa.