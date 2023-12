La nuova stagione di Jacobs non passa da Glasgow

Il campione olimpico dei 100 metri rinuncia a difendere il suo titolo nei mondiali al coperto sui 60

© sprintnews Prosegue la preparazione di Marcell Jacobs in vista del prossimo anno agonistico 2024, nella sua nuova sede di allenamento di Jacksonville, località situata in Florida a circa 550 km a nord di Miami dove, il campione olimpico dei 100 metri di Tokyo, viene seguito da un paio di mesi dal tecnico statunitense Rana Reider, insieme peraltro ad altri prestigiosi compagni di allenamento tra cui l’oro a cinque cerchi sui 200 metri, il canadese Andre De Grasse, ma anche il giapponese Abdul Hakim Sani Brown e l’atleta di casa Trayvon Bromell.

Per Jacobs il primo periodo poteva certamente riservare qualche problema di adattamento, ma le notizie che arrivano dagli States sono molto positive e sembra che tutti stia funzionando nel migliore dei modi, anche se per ora il velocista azzurro sta svolgendo una fase di carico iniziale che, inevitabilmente, gli consentirà di essere nella condizione di andare sui blocchi non prima di qualche mese.

A tal proposito abbiamo fatto una chiacchierata con il manager sportivo di Marcel, Marcello Magnani, il quale sente quotidianamente il campione ed è peraltro anche andato a trovarlo nel mese di novembre in Florida per sincerarsi del suo adattamento, ed abbiamo avuto da lui delle notizie abbastanza precise sul fatto che certamente l’atleta salterà la stagione al coperto d’accordo con il suo tecnico, il quale ha detto che tale rinuncia era indispensabile nell’ottica di una adeguata programmazione finalizzata a raggiungere un primo picco di forma agli Europei di Roma, ma poi soprattutto alle Olimpiadi di Parigi.

Sfumerà quindi per Jacobs la possibilità di difendere il titolo mondiale dei 60 metri indoor conquistato a Belgrado 2021, nel corso dei prossimi campionati di Glasgow, ma sicuramente debutterà in qualche gara all’aperto sui 100 metri sempre in Florida e poi farà parte del gruppo della 4×100 italiana che parteciperà alle World Athletics Relays 2024 di Nassau nelle Bahamas, in maggio, ai fini della qualificazione sempre per i Giochi a cinque cerchi in Francia.