Kipyegon grande stella dei mondiali di corsa su strada

La presentazione delle sei gare odierne di Riga

Oltre trecento atleti di tutto il mondo saranno in gara oggi ai Mondiali di corsa su strada di Riga che vivrà oggi la sua prima edizione da ritenere un vero e proprio festival del mezzofondo e fondo con tanti medagliati olimpici e primatisti mondiali, i quali gareggeranno per i titoli iridati sulla mezza maratona, sui 5 km e sul miglio di 1609 metri.

La fenomenale keniana Faith Kipyegon sarà certamente la stella di tutto l’evento, impegnata nella gara del miglio per conquistare la terza medaglia del metallo più pregiato di questa stagione straordinaria dopo il doppio titolo ai Mondiali di Budapest sui 1500 e sui 5000 metri.

Kipyegon ha realizzato tre record del mondo in un solo un mese e mezzo in tre meeting della Diamond League correndo in 3’49”11 sui 1500 metri al Golden Gala di Firenze, in 14’05”20 sui 5000 metri a Parigi e in 4’07”64 sul miglio a Montecarlo e, a metà settembre, ha concluso la stagione in pista vincendo la finale della Diamond League sui 1500 metri in 3’50”72, nell’occasione agonistica in cui ha però perso il primato dei 5000 metri ad opera dell’etiope Gudaf Tsegay con 14’00”21.