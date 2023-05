Kerley domina a Rabat senza strafare in attesa di Jacobs

L'azzurro Zoghlami sesto nei 3000 siepi con il minimo per i mondiali

Doveva essere quella di ieri sera a Rabat in Marocco, nella prova valida per la seconda tappa della Diamond League 2023, la prima grande sfida dell’anno tra il campione mondiale dei 100 metri Fred Kerley e il campione olimpico Marcell Jacobs, uno scontro atteso dallo statunitense dalla finale a cinque cerchi di Tokyo del 1° agosto 2021 e che, più volte è stato sfiorato, ma non si è mai concretizzato per una serie di problemi fisici sempre incorsi al velocista azzurro.

Ieri sera Kerley sembrava quasi smarrito sui blocchi per non vedere intorno a se l’avversario da lui tanto invocato specialmente negli ultimi mesi, ma in realtà era solo un’estrema concentrazione che gli ha regalato un’altra scintillante prestazione, senza alcuna sbavatura, in cui è partito come sempre in maniera un po’ macchinosa viste le sue lunghe leve, ma si è poi disteso senza problemi in uno splendido lanciato, anche abbastanza controllato, non sprecando troppe energie da tenere per i prossimi fondamentali impegni.