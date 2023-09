Il ritiro agonistico di Dafne Schippers

La due volte campionessa del mondo sui 200 metri decide di abbandonare a 31 anni

Dopo alcune stagioni problematiche a causa di ricorrenti problemi fisici, la 31enne velocista olandese Dafne Schippers, vincitrice di due titoli mondiali sui 200 metri a Pechino 2015 e a Londra 2017, ma anche dell’argento sempre sul mezzo giro di pista alle Olimpiadi di Rio 2016, ha annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica al termine di un 2023 in cui non è riuscita purtroppo a disputare nessuna competizione e, in tale senso, è significativo il suo post pubblicato su Instagram che dice: “La gara si ferma qui. Come atleta, sai sempre che questo giorno arriverà, che a un certo punto la tua carriera sarà un momento nel tempo, una collezione di ricordi e, si spera, di medaglie“.

Schippers ha iniziato la sua carriera di atleta nell’eptathlon e ha vinto la sua prima medaglia d’oro mondiale in questa disciplina su sette gare, realizzando un record personale di 5967 punti e conquistando il titolo iridato under 20 nel 2010 a Moncton in Canada, per poi l’anno successivo migliorarsi sino a 6153 e vincere gli Europei della stessa categoria giovanile, a Tallinn in Estonia.

Sempre nel 2011 ha battuto per la prima volta il record olandese dei 200 metri ai campionati del mondo assoluti di Taegu nella Corea del Sud, con il tempo di 22″69 realizzato in batteria, e ha fatto il suo debutto olimpico a Londra un anno dopo, arrivando decima nell’eptathlon con 6324 punti, ma giungendo anche quinta sui 200 agli Europei di Helsinki in Finlandia.