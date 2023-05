I Campionati Europei a squadre di marcia il 21 maggio a Podebrady

In gara anche i campioni olimpici Palmisano e Stano

Si svolgerà domenica prossima 21 maggio a Podebrady, nella Repubblica Ceca, la quindicesima edizione dei Campionati Europei a squadre di marcia, chiamati sino all’evento del 2019 Coppa Europa di marcia, con la partecipazione dei nostri migliori specialisti in una manifestazione che dovrà dare delle importanti indicazioni in vista del prosieguo della stagione, con particolare riferimento ai Mondiali di Budapest di agosto.

Per l’Italia che parteciperà con sei squadre al completo, tre maschili e altrettante femminili, nella 35, 20 e 10 km under 20, presentando 23 atleti iscritti di cui 11 uomini e 12 donne, compresa una riserva per la 20 femminile, grande interesse e attesa soprattutto per quattro atleti, a cominciare nell’ambito maschile dal campione olimpico della 20 km e mondiale della 35 km, Massimo Stano, reduce dal positivo debutto a Madrid sulla distanza dei 10 km non propriamente sua, ma dove ha mostrato già una buona condizione, che vorrà trovare conferme nella gara che gli ha regalato il trionfo a cinque cerchi in Giappone.