Femke Bol regina assoluta dei Mondiali di Glasgow

Per la fenomenale olandese due ori e un primato del mondo

Era certamente l’atleta più attesa dei campionati del mondo al coperto di Glasgow insieme all’extraterrestre Armand Duplantis, Femke Bol, grande specialista olandese dei 400 ostacoli oltre che di quelli piani a cui si dedica totalmente nella stagione al coperto, che non ha certamente deluso conquistando alla fine lo scettro della indiscussa protagonista assoluta con due ori, nella staffetta 4×400 e nei 400 metri, oltretutto migliorando per la seconda volta nell’anno il suo record del mondo nella gara individuale con lo stratosferico crono di 49″17.

Impressionante cosa sia riuscita a fare la fenomenale 24enne olandese, considerando oltretutto il doppio turno della batteria e della semifinale nella giornata inaugurale di venerdì, per poi correre la finale della competizione piana il sabato e, il giorno dopo, altri due turni tra batteria e finale della 4×400 a dimostrazione di una tenuta fisica e mentale senza eguali.

Certamente, però, la conquista dell’oro in staffetta è stato molto più sofferto di quello dei 400 individuali, in quanto nell’atto conclusivo Femke ha sicuramente accusato un po’ di stanchezza, ma ha controllato il ritorno della statunitense Alexis Holmes che l’aveva beffata nella staffetta 4×400 mista ai Mondiali di Budapest 2023 all’aperto, riuscendo anche a chiudere in spinta pur non facendo la frazione più veloce tra le sue compagne, che è stata invece realizzata dall’argento della gara individuale, Lieke Klaver, con 50″26 ma va evidenziato come quest’ultima fosse stata risparmiata nella batteria della mattina, e quindi sia arrivata certamente più fresca.