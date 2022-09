Fahnbulleh orgoglio della Liberia

La storia del velocista statunitense nato nel giorno dell'attentato alle Torri Gemelle

Joseph Fahnbulleh è un velocista statunitense, con cittadinanza liberiana, nato a Hopkins nel Minnesota nel giorno più drammatico nella storia della sua nazione dopo la seconda guerra mondiale, l’11 settembre 2001, data in cui si compì la tragedia dell’attacco terroristico alle Torri Gemelle di New York.

Il 21enne sprinter aveva iniziato il suo percorso atletico da ragazzo come mezzofondista alla Hopkins High School in Minnesota, ma è poi passato alla velocità pura mostrandosi subito dotato anche se, nelle categorie under 18 e under 20, non ha ottenuto risultati eclatanti specie in un contesto sportivo così ricco di talenti come quello degli States.

Dopo che nel 2020 anno dell’inizio della pandemia mondiale, non ha praticamente gareggiato, la sua grande esplosione agonistica è avvenuta nel 2021 in particolare tra il 28 maggio, quando a Jacksonville in Florida è sceso con 19″94 per la prima volta sotto i venti secondi nei 200 metri durante le eliminatorie dei campionati universitari NCAA, e l’11 giugno successivo quando ha vinto la finale di questa importantissima manifestazione giovanile, a Eugene l’11 giugno, con il tempo di 19″91.