Camacho Quinn vola nel vento del Bermuda Grand Prix

Coleman batte Lyles nei 100 metri

Jasmine Camacho Quinn, Tara Davis Woodhall, Steven Gardiner e Christian Coleman hanno realizzato i risultati più significativi nel Bermuda Grand Prix, disputato al Flora Duffy Stadium di Devonshire, quinta tappa del Continental Tour Gold caratterizzata da grandi prestazioni che, nella maggior parte dei casi, sono risultate inficiate dal troppo vento oltre la norma consentita, non togliendo però le emozioni fatte vivere dai grandi campioni presenti, statunitensi e giamaicani, che hanno testato la loro condizione di forma in vista dei campionati delle loro nazioni validi quale prova di qualificazione per i Mondiali di Budapest ad agosto.