Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Sainz e l'amico Pogacar: "Uno dei migliori mai incontrati"

08 Ott 2025 - 15:17

"Tra quelli di noi che vivono a Monaco ora direi che è uno dei miei migliori amici, uno di quelli che vedo più spesso. Lo ammiro enormemente perché è una persona super umile e super accessibile". Carlos Sainz rivela l'amicizia con il re indiscusso del ciclismo, Tadej Pogacar. "È un ragazzo con i piedi per terra, non so come descriverlo - dice dello sloveno il pilota di Formula 1 in un'intervista riportata da Marca - è uno vero. È uno dei migliori atleti che abbia mai incontrato, e avere il piacere di poterlo chiamare amico ora è incredibile. Usciamo spesso a cena insieme, andiamo in bicicletta. Dico sempre che non andiamo in bicicletta, lui viene in bicicletta con me.... È un mio grande fan e della Formula 1". 

Ultimi video

02:28
R4 SRV DACIA HIPSTER CONCEPT PARIGI SRV

Dacia presenta Hipster: il concept di una e-car europea

02:43
DICH MATTARELLA DISCORSO VOLLEY DICH

Mattarella: "Voi esempio per i giovani. Vi aspetto presto"

01:41
DICH DE GIORGI DISCORSO DICH

De Giorgi a Mattarella: "Lei è il nostro motivatore"

03:31
DICH VELASCO DISCORSO QUIRINALE DICH

Velasco: "Il prossimo anno faremo come se avessimo perso per tornare qui"

01:58
DICH DANESI QUIRINALE DICH

Danesi al Quirinale: "Velasco fondamentale. Per ora siamo le più forti"

01:27
DICH ANTROPOVA QUIRINALE DICH

Antropova: "Orgogliose di essere di nuovo qui"

01:49
Iulm Festival dello sport

Iulm Festival dello sport

01:15
I malumori dei tennisti

I malumori dei tennisti

02:13
DICH GUIGNARD-FABBRI ALLO IULM 7/10 DICH

Guignard e Fabbri: "L'ultima cosa che ci manca è la medaglia olimpica"

03:09
DICH GHEDINA ALLO IULM 7/10 DICH

Ghedina: "E' una grandissima opportunità per l'Italia"

00:55
DICH CACCIATORI ALLO IULM 7/10 DICH

Maurizia Cacciatori: "L'Olimpiade è un evento tutto da vivere"

01:35
Memorial Hiroshi Shirai

Memorial Hiroshi Shirai

01:23
Novità a Milano-Cortina

Novità a Milano-Cortina

01:32
Volley donne al via

Volley donne al via

01:28
Sinner, che succede?

Sinner, che succede?

02:28
R4 SRV DACIA HIPSTER CONCEPT PARIGI SRV

Dacia presenta Hipster: il concept di una e-car europea

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

Sinner verso Shangai

Sinner verso Shangai

Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

R4 SRV DACIA HIPSTER CONCEPT PARIGI SRV

Dacia presenta Hipster: il concept di una e-car europea

Sinner, che succede?

Sinner, che succede?

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:49
Equitazione, Onorato: "Longines Global Champions Tour grande evento per Roma"
16:14
Wta Wuhan, Paolini vince in rimonta al debutto, Yuan sconfitta in tre set
15:17
Sainz e l'amico Pogacar: "Uno dei migliori mai incontrati"
14:09
Canottaggio, Europei beach sprint: Italia in gara nel weekend con 6 equipaggi
14:00
Nba, Knicks e Heat pensano ad Antetokounmpo