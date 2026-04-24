Wta Madrid, l'azzurra Grant eliminata al secondo turno

24 Apr 2026 - 15:42
Tyra Grant © afp

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Si ferma al secondo turno l'avventura di Tyra Caterina Grant nel 'Mutua Madrid Open', WTA 1000 dotato di un montepremi di 8.235.540 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp). La 18enne romana, n.262 del ranking, promossa dalle qualificazioni, si è arresa di fronte all'esperienza della 36enne rumena Sorana Cirstea, n.26 WTA e 25esima testa di serie, che ha vinto in due set con il punteggio di 6-2, 7-6 (5).

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