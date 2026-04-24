Daspo per 29 ultras di hockey svizzeri dopo scontri a Bolzano

Il questore di Bolzano Giuseppe Ferrari ha emesso 29 provvedimenti di Daspo, della durata di tre anni, nei confronti di altrettanti tifosi svizzeri della squadra di hockey Ehc Kloten. Il provvedimento giunge al termine di complessi accertamenti legati ai fatti dello scorso 23 agosto, avvenuti a margine del torneo internazionale "Südtirol Summer Classic" alla Sparkasse Arena di Bolzano. In quell'occasione, al termine dell'incontro tra Ehc Kloten e Hc Plzen, i tifosi elvetici sono stati protagonisti di scontri con la tifoseria locale e, successivamente, di un'aggressione ai danni delle forze dell'ordine presso l'albergo dove alloggiavano, durante la quale è stato ferito un poliziotto. I circa 120 ultras svizzeri avevano poi lasciato l'Italia a bordo dei propri autobus, scortati dal personale della Digos. L'identificazione dei responsabili è stata possibile grazie alle immagini documentate dalla Polizia scientifica e alla collaborazione con le autorità svizzere.