Wta Madrid, buona la prima per Errani e Paolini: approdano al secondo turno nel doppio

Buona la prima per Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone del doppio al 'Mutua Madrid Open', WTA 1000 dotato di un montepremi di 7.854.000 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp). Le azzurre, seconde favorite del seeding, hanno battuto all'esordio per 6-4, 6-7(3), 10-6, in un'ora e 49 minuti di partita, la taiwanese Chan Hao-Ching e la messicana Giuliana Olmos. Erani e Paolini al secondo turno affronteranno la coppia formata dalla russa Veronika Kudermetova e dalla belga Elise Mertens.