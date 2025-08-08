World Games, Italia subito in testa al medagliere

Prime medaglie per l'Italia ai World Games di Chengdu, in Cina. All'indomani della spettacolare cerimonia di apertura, anticipata come da tradizione dalle fasi preliminari dei tornei di alcune discipline, gli azzurri vincono e convincono mettendo in fila una serie di straordinari risultati e prendendosi di prepotenza la vetta del medagliere. A brillare è innanzitutto la squadra di salvamento: firma la doppietta Lucrezia Fabretti, in trionfo nei 100 metri di trasporto manichino con pinne e nei 200 metri super lifesaver, e a conquistare l'oro sono anche Francesco Ippolito nei 200 metri super lifesaver e Gabriele Brambillaschi, Davide Cremonini, Simone Locchi e Fabio Pezzotti nella 4x50. Questi ultimi, tra l'altro, firmano anche il nuovo record del mondo di 1:39.12. Preziosi anche gli argenti di Stefano Locchi (100 metri percorso misto), di Davide Cremonini (100 metri di trasporto manichino con pinne) di Fabio Pezzotti (200 metri super lifesaver), e di Francesca Pasquino, Valentina Pasquino, Helene Giovanelli e Federica Volpini nella 4x50. Completano lo strepitoso quadro del salvamento azzurro i bronzi di Helene Giovanelli (100 metri percorso misto) e di Francesco Ippolito (100 metri percorso misto).