World Baseball Classic, all'esordio l'Italia travolge il Brasile
L'Italia inizia supera per 8-0 il Brasile nella prima gara delWorld Baseball Classic, attualmente il più importante torneo per nazionali al mondo. A Houston, gli azzurri sfruttano una strepitosa prova del parco lanciatori, autori complessivamente di ben 15 strike-out, 8 dei quali messi a segno dal lanciatore partente Samuel Aldegheri. L'attacco della squadra allenata dal manager Francisco Cervelli dilaga a partire dal sesto inning, quando realizza 8 punti, mettendo a segno ben tre fuoricampo colpiti da Nori (2) e Canzone. L'Italia tornerà in campo domani con la Gran Bretagna alle ore 18 italiane.