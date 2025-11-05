Wings for Life World Run 2026: aperte le iscrizioni per il più grande evento benefico di corsa al mondo

La Wings for Life World Run non è solo una corsa, ma un motore di speranza. Ne è testimone vivente Michel Roccati: nel 2017, in seguito a un incidente, ha perso l’uso degli arti inferiori. Nel 2020 Michel è diventato una delle prime tre persone al mondo ad aver riottenuto la mobilità delle gambe, ritornando a camminare grazie a un progetto sperimentale sviluppato a Losanna e finanziato anche grazie ai fondi raccolti dalla Wings for Life Foundation.



Grazie ai fondi raccolti negli ultimi anni, la Fondazione Wings For Life ha finanziato anche uno studio clinico innovativo condotto dal professor Michael Kilgard dell’Università del Texas, che ha dimostrato come la stimolazione mirata del nervo vago, combinata con una riabilitazione intensiva, possa migliorare in modo significativo la mobilità del braccio e della mano nelle persone con lesione midollare cronica incompleta. Questa terapia, già riconosciuta dalla FDA statunitense come un dispositivo medico innovativo, rappresenta un passo concreto verso trattamenti che potrebbero trasformare la qualità della vita di milioni di persone in tutto il mondo.



“Senza finanziamenti, non possiamo fare nulla” ha dichiarato il professor Kilgard. “La Wings for Life Word Run è totalmente dedicata a questo obiettivo. Ogni iscrizione ci avvicina a un nuovo trattamento e a un futuro di indipendenza per molte persone”.



Nella Wings For Life Word Run ciascuno corre, o cammina, al suo ritmo, consapevole che ogni passo conta. “L’atmosfera della Wings for Life World Run è unica e indimenticabile” afferma Colin Jackson, Direttore Sportivo Internazionale della corsa. “I partecipanti partono contemporaneamente in tutto il mondo. E non importa che si facciano 50 passi o 50 km, tutti sono finisher, perché il traguardo si muove verso di te. Chi si iscrive alla corsa, contribuisce a un reale progresso e aiuta a dare speranza a tantissime persone”.