Giro d'Italia Women: Sarah Gigante vince la quarta tappa, Marlen Reusser torna maglia rosa

La vincitrice di tappa Sarah Gigante, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "È incredibile! È stata una performance impressionante, sia per me che per la mia squadra. Le mie compagne di squadra sono state fantastiche, mi hanno supportato per tutto il giorno. Sono davvero grata a loro — hanno creduto in me anche dopo l’intervento all’arteria iliaca, che mi ha tenuto lontano dalle gare per sei mesi. Temevo di non riuscire a tornare al livello di prima, ma loro mi hanno sempre incoraggiato. Questa vittoria è per loro e per tutti coloro che mi sono sempre stati vicini".