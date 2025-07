5 Days Italy Madonna di Campiglio: al via le prime tappe dell’evento internazionale di orienteering

“L’appuntamento, dalla trasversalità unica in termini anagrafici con partecipanti dai 5 agli 84 anni, rappresenta ormai una tappa fissa e attesa da tutto il territorio - afferma Michele Cereghini, Sindaco del Comune di Pinzolo - perché grazie alla sua formula consente di scoprirne angoli meravigliosi, valorizzandone anche le

peculiarità tecniche, di primaria importanza per chi pratica la corsa orientamento”.

“Con grande piacere abbiamo ospitato per la terza volta 5 Days Italy - dichiara il Presidente dell’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Tullio Serafini - un evento internazionale che ci dà l’opportunità di mostrare le bellezze del nostro territorio e la cordiale e professionale ospitalità dei nostri operatori. La presenza di 2.000 atleti in rappresentanza di più di 40 nazioni nel mondo, soprattutto nord Europa, è il valore aggiunto di questa iniziativa, coerente con la volontà della nostra azienda di attrarre mercati stranieri, in particolar modo in periodi quali giugno e settembre. Con gli organizzatori stiamo costruendo un progetto legato anche alla 3Tre di Coppa del Mondo di sci, che possa invitare gli appassionati di questo sport a visitarci indipendentemente dalle competizioni”.

“La forza del progetto 5 Days Italy - commenta il Presidente Mauro Gazzerro - ha consentito l’avvio di una grande collaborazione con il Comitato 3Tre della Coppa del Mondo di Sci di Madonna di Campiglio: dal 2026 nascerà, in concomitanza con lo storico evento, la 3Tre di orienteering proprio nei luoghi iconici, come il Canalone Miramonti, che hanno contraddistinto le gesta sulla neve di tanti campioni. Ulteriore novità sarà la realizzazione nel territorio di una serie di percorsi permanenti per la corsa orientamento che, attraverso l’utilizzo di un’app, potranno essere sfruttati per allenarsi o testare la disciplina, rendendolo una palestra a cielo aperto e

punto di riferimento in Italia e all’estero per la pratica di questo sport”.