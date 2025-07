Wimbledon: parolacce e racchette rotte, raffica di multe per i tennisti

Raffica di multe a Wimbledon per i tennisti protagonisti di comportamenti poco consoni, con l'uso di parolacce pronunciate a voce troppo alta, condotta antisportiva e "abuso di racchette o attrezzature". Un elenco aggiornato delle multe pubblicato dall'All England Club mostra che il campione di doppio maschile del 2024 Henry Patten ha ricevuto la multa più elevata - 12.500 dollari - nella categoria insulti verbali. Il giocatore britannico e compagno di doppio Harri Heliovaara ha vinto il suo primo titolo del Grande Slam un anno fa a Wimbledon. Amanda Anisimova, che giovedì affronterà la numero uno Aryna Sabalenka in semifinale, ha ricevuto una multa di 4.000 dollari per condotta antisportiva durante la sua vittoria al quarto turno su Linda Noskova.