La UAE Team ADQ per il Giro d’Italia Women 2025

Il secondo Grand Tour della stagione ciclistica femminile è alle porte e UAE Team ADQ si appresta con grande entusiasmo ad affrontare il Giro d’Italia Women.

Otto le tappe in programma, dal 6 al 13 luglio, partenza domenica dalla città di Bergamo con una cronometro individuale (sabato sera dalle 18:30 ci sarà la presentazione squadre a ChorusLife) e finale all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Il percorso prevede terreni per tutti i tipi di corridori e un finale molto impegnativo. La vincitrice uscente Elisa Longo Borghini, fresca di conferma del titolo italiano, sarà la leader di UAE Team ADQ che schiera una squadra compatta attorno al suo capitano.

“Il percorso è molto bello, ricalca un po’ quello dello scorso anno e man mano che si andrà avanti nella settimana le tappe diventeranno sempre più dure, con le ultime due che decideranno il Giro. Ci saranno davvero tante contendenti per la classifica generale e la maglia rosa. Personalmente mi sento in una buona condizione e spero di poter fare una buona corsa di essere soddisfatta a fine Giro d’Italia. Mi sono preparata bene, attorno a me ho delle compagne e una squadra forte che credono in me e sicuramente ci metteremo tutti il massimo impegno”, le parole di Elisa Longo Borghini.



06/07/2025 – 13/07/2025

Giro d’Italia Women (2.WWT)

8 stages race | ITALY



LINE UP: Elisa Longo Borghini, Alena Amialiusik, Brodie Chapman, Eleonora Gasparrini, Erica Magnaldi, Greta Marturano, Silvia Persico.



Sports Director: Nicolas Marche, Cherie Pridham, Alejandro Gonzalez-Tablas, Aida Nuño.