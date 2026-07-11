Wimbledon, di padre in figlio: Cruz Hewitt in finale torneo jr

Il diciassettenne è il primo australiano a raggiungere la finale del torneo juniores di Wimbledon dai tempi di Alex de Minaur, che ci riuscì dieci anni fa, nel 2016. E proverà a diventare il primo a vincere il titolo dal 2011, quando ci riuscirono Luke Saville e la futura numero 1 del mondo Ashleigh Barty. Prima di Saville solo tre australiani avevano vinto il titolo junior in singolare maschile a Wimbledon: Pat Cash (1982), Mark Kratzmann (1984) e Todd Reid (2002). Hewitt ha messo in mostra servizi veloci, con punte superiori ai 200 km/h, e un maturo controllo dei colpi da fondo campo, limitando al minimo gli errori non forzati. Evidentemente ha pagato la scelta ambiziosa di giocare pochissimi tornei Under 18 quest'anno, per dedicarsi agli ITF e ai Challenger. In questo modo ha accelerato la sua esperienza e a Wimbledon ha superato per la prima volta il secondo turno in uno Slam junior.