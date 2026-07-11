Rugby, Nations Championship: Italia ko 47-17 con la Nuova Zelanda

Gli All Blacks insistono ma è l’Italia ad avere una seconda occasione: Faissal vince la battaglia aerea su un bel calcio dalla base di Varney, Azzurri avanzanti ma poi il passaggio di Allan sulla stessa ala azzurra è considerato in avanti e l’azione sfuma. Sulla mischia successiva l’Italia conquista un calcio libero e gioca subito alla mano: sull’azione successiva arriva un calcio di punizione vero e proprio per un fallo nel breakdown e gli Azzurri vanno in rimessa e poi giocano subito su Menoncello che carica a testa bassa ma viene tenuto alto in area di meta. La squadra di Quesada continua ad insistere e al 19′ ritorna in vantaggio col piazzato di Allan.