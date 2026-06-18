Wimbledon: anche Federico Cinà entra nel tabellone di qualificazione

18 Giu 2026 - 13:06
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Federico Cinà © afp

Federico Cinà © afp

Da lunedì 22 a giovedì 25 giugno si terranno sui campi di Roehampton le qualificazioni per il torneo di Wimbledon 2026, terzo Slam della stagione dopo l’Open d’Australia ed il recente Roland Garros. Ad oggi sono ben dieci i tennisti italiani virtualmente iscritti al tabellone cadetto dei Championships nel singolare maschile, dopo che l’assegnazione delle wild card e una lunga serie di ritiri hanno innescato una reazione a catena coinvolgendo anche alcuni azzurri.

Andrea Pellegrino, Francesco Maestrelli, Stefano Travaglia, Luca Nardi, Marco Cecchinato, Gianluca Cadenasso e Lorenzo Giustino erano già certi di prendere parte alle qualificazioni di Wimbledon tramite ranking quando è stata pubblicata l’entry list preliminare al momento della chiusura delle iscrizioni, mentre negli ultimi giorni si sono aggiunti anche Andrea Guerrieri, Federico Cinà e Raul Brancaccio.

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