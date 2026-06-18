Wimbledon: anche Federico Cinà entra nel tabellone di qualificazione

Andrea Pellegrino, Francesco Maestrelli, Stefano Travaglia, Luca Nardi, Marco Cecchinato, Gianluca Cadenasso e Lorenzo Giustino erano già certi di prendere parte alle qualificazioni di Wimbledon tramite ranking quando è stata pubblicata l’entry list preliminare al momento della chiusura delle iscrizioni, mentre negli ultimi giorni si sono aggiunti anche Andrea Guerrieri, Federico Cinà e Raul Brancaccio.