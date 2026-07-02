Vujacic: "Nba Europe sarà qualcosa di incredibile, non vedo l'ora"

Vujacic, ex giocatore dei Los Angeles Lakers di cui oggi è team ambassador, ha commentato anche l'addio di LeBron James alla franchigia californiana: "LeBron ha fatto 8 anni incredibili - ha detto -, però noi Lakers abbiamo una mentalità di vincere e di cercare di migliorare ogni anno, e purtroppo negli ultimi anni non siamo stati dove volevamo. Lui ha fatto a modo suo, lo abbiamo ringraziato e adesso tocca a Luka Doncic prendere la squadra e portarla dove può andare. Luka è uno dei migliori nell'Nba e nel mondo, penso che quest'anno tutti i fan dei Lakers e tutti gli appassionati di basket si divertiranno guardando i Lakers e speriamo di puntare pian piano a dove dobbiamo andare".