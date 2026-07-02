Vujacic: "Nba Europe sarà qualcosa di incredibile, non vedo l'ora"

02 Lug 2026 - 11:23
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il progetto Nba Europe che sta nascendo "mi piace da morire: penso sia una necessità portare l'Nba in Europa e far sì che tutti gli appassionati di pallacanestro abbiano la possibilità di vedere il miglior gioco del mondo". Lo ha affermato Sasha Vujacic, ex cestista in Nba e in Europa, a margine del gala d'apertura a Firenze per la 30/a edizione del premio internazionale Fair Play Menarini. "Secondo me sarà qualcosa di incredibile, non vedo l'ora e vediamo cosa succede", ha aggiunto.

Vujacic, ex giocatore dei Los Angeles Lakers di cui oggi è team ambassador, ha commentato anche l'addio di LeBron James alla franchigia californiana: "LeBron ha fatto 8 anni incredibili - ha detto -, però noi Lakers abbiamo una mentalità di vincere e di cercare di migliorare ogni anno, e purtroppo negli ultimi anni non siamo stati dove volevamo. Lui ha fatto a modo suo, lo abbiamo ringraziato e adesso tocca a Luka Doncic prendere la squadra e portarla dove può andare. Luka è uno dei migliori nell'Nba e nel mondo, penso che quest'anno tutti i fan dei Lakers e tutti gli appassionati di basket si divertiranno guardando i Lakers e speriamo di puntare pian piano a dove dobbiamo andare". 

nba

Ultimi video

01:18
Vieira: "Ho dato il massimo, ringrazio tutti"

Vieira: "Ho dato il massimo, ringrazio tutti"

01:48
Roma Boxing Night: show su Mediaset

Roma Boxing Night: show su Mediaset

02:01
110 FPI - Roma Boxing Night: l'orgoglio di D'Ambrosi

110 FPI - Roma Boxing Night: l'orgoglio di D'Ambrosi

02:25
Pamela Noutcho "difende" il mondo

Pamela Noutcho "difende" il mondo

01:11
Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026

Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026

00:37
110 FPI - Roma Boxing Night: sabato 4 luglio alle 22.45

110 FPI - Roma Boxing Night: sabato 4 luglio alle 22.45

01:18
MCH RISSA IN MLB MCH

Maxi rissa tra Red Sox e Washington Nationals: e le panchine si svuotano!

02:25
Provaci ancora Pamela

Provaci ancora Pamela

02:43
I 60 anni di Mike Tyson

I 60 anni di Mike Tyson

01:22
Vale senza pace

Vale senza pace

02:30
CLIP MOSCA INTERVISTA TYSON PER SITO 30/06 SRV

Tyson 60 anni! L'intervista con Mosca: "Come mai la tua testa è così grossa?"

01:30
CLIP TYSON STACCA ORECCHIO A HOLYFIELD 30/06 SRV

I 60 anni di Tyson: quando staccò a morsi l'orecchio di Holyfield

02:00
Red Bull Cerro Abajo

Red Bull Cerro Abajo

00:44
Red Bull Cerro Abajo: gatto nero taglia la strada, telecronista terrorizzato

Red Bull Cerro Abajo: gatto nero taglia la strada, telecronista terrorizzato

01:18:53
Red Bull - Cerro Abajo

Red Bull - Cerro Abajo

01:18
Vieira: "Ho dato il massimo, ringrazio tutti"

Vieira: "Ho dato il massimo, ringrazio tutti"

I più visti di Altri Sport

CLIP MOSCA INTERVISTA TYSON PER SITO 30/06 SRV

Tyson 60 anni! L'intervista con Mosca: "Come mai la tua testa è così grossa?"

MCH RISSA IN MLB MCH

Maxi rissa tra Red Sox e Washington Nationals: e le panchine si svuotano!

CLIP TYSON STACCA ORECCHIO A HOLYFIELD 30/06 SRV

I 60 anni di Tyson: quando staccò a morsi l'orecchio di Holyfield

Vale senza pace

Vale senza pace

DICH COBOLLI PADRE PRE FINALE DICH

Il papà di Cobolli: "Mio figlio da 'infiltrato' ci sta alla grande"

I 60 anni di Mike Tyson

I 60 anni di Mike Tyson

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:52
Atletica, Palmisano: "Agli Europei farò il possibile per confermarmi campionessa"
11:23
Vujacic: "Nba Europe sarà qualcosa di incredibile, non vedo l'ora"
Achille Polonara, cestista della Dinamo Sassari
11:15
Polonara: "Mi piacerebbe fare l'allenatore, ma devo capire se fa per me"
22:24
Tennis, spostate le Wta Finals: addio Riad, si gioca a Indian Wells
16:03
Wimbledon, Sabalenka e Osaka al terzo turno