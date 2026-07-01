Tennis, spostate le Wta Finals: addio Riad, si gioca a Indian Wells

01 Lug 2026 - 22:24
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Le Wta Finals, evento conclusivo della stagione del tennis femminile, sono state spostate quest'anno da Riad a Indian Wells, negli Usa, ha annunciato il circuito femminile in un comunicato, senza dare spiegazioni sulle motivazioni. L'evento, che riunisce a fine stagione le otto migliori giocatrici dell'anno, in singolo e in doppio, si tiene nella capitale saudita dal 2024 e avrebbe dovuto rimanervi per almeno tre anni. Quest'anno, peraltro, vari eventi sportivi in programma in Medio Oriente sono stati cancellati a seguito degli attacchi militari statunitensi contro l'Iran e della successiva guerra nella regione. Il torneo 2026 si svolgerà quindi in California, dall'8 al 15 novembre. 

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