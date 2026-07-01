Wimbledon, Sabalenka e Osaka al terzo turno

Aryna Sabalenka approda al terzo turno del torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. La tennista bielorussa, numero 1 del mondo, ha battuto l'americana McCartney Kessler per 6-1, 7-6 (9). Passa il turno anche la giapponese Naomi Osaka (14), Japan, che ha sconfitto la russa Anastasia Gasanova per 6-3, 6-2. Osaka come sempre ha sfoggiato un nuovo look prima di vincere il suo match. Ha indossato un abito meno elaborato per il suo ingresso in campo rispetto al kimono sfoggiato per il suo match d'esordio lunedì. Nonostante ciò, ha attirato molta attenzione mentre si dirigeva dagli spogliatoi al Campo numero 2, seguita da fotografi e fan desiderosi di immortalare i suoi momenti. Questo completo interamente bianco presentava un'ampia cintura e un lungo strascico che la quattro volte vincitrice di tornei del Grande Slam ha tolto prima di iniziare il riscaldamento per il suo match contro Gasanova.