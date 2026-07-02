Atletica, Palmisano: "Agli Europei farò il possibile per confermarmi campionessa"

"Voglio arrivare all'Europeo sì da campionessa in carica, ma anche fare il possibile per riagguantare questa posizione che per me non è scontata, e anzi la trovo molto difficile". Lo ha affermato Antonella Palmisano, campionessa europea a Roma 2024 nella 20 km di marcia, a margine del gala d'apertura a Firenze per la 30/a edizione del premio internazionale Fair Play Menarini. Palmisano riceverà stasera il riconoscimento nella categoria 'Fair play modello di vita'. "È un premio molto importante", ha osservato. Per gli Europei di Birmingham "mi sto allenando benissimo", ha detto l'atleta, che identifica in Maria Perez la sua avversaria più forte: "La trovo veramente una rivale quasi imbattibile, la metto ai livelli di Mo Farah, di Bolt, di Duplantis, perché per me è la marciatrice più forte negli ultimi anni. Però a noi atleti piace alzare l'asticella, è un po' l'adrenalina che ci spinge ogni giorno". L'obiettivo a lungo termine rimangono le Olimpiadi 2028: "Stiamo lavorando per quello - ha spiegato -, è normale che io voglia essere competitiva sempre e a oggi dico di esserlo ancora, di avere voglia di provare la mia quarta Olimpiade". Palmisano è infine tornata sul caso Schwazer, con la nuova positività del marciatore altoatesino: "Mi dispiace che il mio movimento venga definito in base anche a quello".