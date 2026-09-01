Vuelta: Tronchon vince la 10/a tappa in volata, Mas resta leader

01 Set 2026 - 19:02
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Il francese Bastien Tronchon ha vinto in volata la decima tappa della Vuelta, la Alcaraz-Elche de la Sierra di 184,7 km, la prima dopo la giornata di riposo. Il 24enne della Groupama-FDJ United ha battuto il danese Magnus Cort Nielsen e il belga Thibau Nys. L'italiano Alessandro Romele si è piazzato al quinto posto, subito alle spalle di Wout Van Aert, mentre il leader della corsa, Enric Mas (Movistar), è arrivato col gruppo senza correre rischi. Lo spagnolo rimane saldo in maglia rossa con 1'18'' di vantaggio su Primoz Roglic e 1'39'' su Felix Gall. L'undicesima tappa, domani tra Cartagena e Lorca, offrirà un'altra opportunità ai velocisti.

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