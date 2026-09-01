Eurovolley: c'è la Svezia, le azzurre a caccia della semifinale

La Svezia per entrare tra le migliori quattro d'Europa e continuare a sognare. Dopo sei vittorie in altrettanti match, le azzurre della pallavolo tornano in campo a Brno per andare a caccia della semifinale del torneo continentale: l'Italia guidata da Julio Velasco ritrova la squadra scandinava a dieci giorni dal confronto disputato nella fase a gironi a Göteborg, ma questa volta la sfida è da dentro o fuori: chi vince proseguirà il proprio cammino verso Istanbul, chi perde saluterà gli Europei. Le campionesse olimpiche arrivano al primo vero crocevia della rassegna con un percorso netto, e un solo set concesso alle avversarie (3-1 con la Francia). La Svezia di Lorenzo Micelli, terza nella fase a gironi della Pool D e reduce dal successo in tre set sulla Repubblica Ceca, ha raggiunto per la seconda volta nella propria storia i quarti di finale della manifestazione. "Siamo davvero molto contente del nostro percorso fino adesso - racconta la schiacciatrice azzurra Gaia Giovannini -. Abbiamo fatto una bellissima partita contro la Bulgaria negli ottavi e ora affronteremo una squadra che abbiamo già incontrato, la Svezia. Ci aspettiamo una partita diversa rispetto a quella giocata nella fase a gironi. Sappiamo cosa significa affrontare più volte la stessa squadra, ci è già capitato in passato". Quello in corso ha poi un significato particolare per Giovannini, alla sua prima partecipazione a un Europeo con la Nazionale maggiore: "È bellissimo vivere il mio primo Europeo e soprattutto essere arrivata a questo punto, aver giocato gli ottavi e prepararci adesso ai quarti. Per me è sempre una bellissima sensazione". Quello di domani (in campo alle 19) è il settimo confronto ufficiale in totale tra Italia e Svezia, il quarto agli Europei. I tre precedenti hanno sempre premiato le azzurre, tutte le volte con il punteggio di 3-0. L'Italia va a caccia del settimo successo in questo europeo, che vale il pass per le semifinali.