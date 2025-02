Volley: verso Finali Coppa Italia donne, nuova sfida Milano-Conegliano

Oggi, venerdì 7 febbraio, è iniziato ufficialmente il fine settimana delle Finali di Coppa Italia Frecciarossa, l'evento organizzato dalla Lega Volley Femminile e Master Group Sport all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, città metropolitana di Bologna. Da domani, sabato 7 febbraio, le migliori squadre di Serie A1 e Serie A2 si affronteranno per il primo trofeo del 2025. La Prosecco Doc Imoco Conegliano sfiderà l'Igor Gorgonzola Novara alle 15.30 di sabato, seguita alle 18 da Savino Del Bene Scandicci contro Numia Vero Volley Milano. Entrambe le sfide saranno in diretta su VBTV e Rai Sport, mentre la finalissima di domenica 9 febbraio verrà trasmessa a partire dalle 15.20 su Rai 2. Alle 12 di domenica, spazio alla Finale di Serie A2 tra l'Omag-MT San Giovanni in M.no e l'Itas Trentino, visibile come tutte le sfide su VBTV. Anticipato anche il torneo Pink Gen-S3, categorie White e Green, che si terrà domenica mattina prima delle Finali e che sarà dedicato a Elisabetta Velabri, presidentessa di Pallavolo Bologna scomparsa recentemente. Proprio questa mattina, diverse personalità istituzionali e sportive si sono alternate ai microfoni della Sala Anziani di Palazzo d'Accursio a Bologna per presentare l'evento nella consueta conferenza stampa, tenuta da Consuelo Mangifesta, Responsabile eventi e comunicazione di Lega Volley Femminile.