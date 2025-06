Volley: Velasco, vittoria di carattere contro una Germania molto forte

"Prima di iniziare la VNL avevo detto che dovevamo imparare a soffrire nuovamente perché l'anno scorso tutto era andato liscio e momenti difficili non ne avevamo mai affrontati". Così il ct dell'Italia femminile di volley Julio Velasco, dopo la vittoria sulla Germania in Nations League. "Oggi affrontavamo una Germania molto forte, con un'identità ben precisa con tante giocatrici alte e di talento. Abbiamo faticato a trovare il nostro ritmo ma poi con carattere e massima determinazione siamo riusciti a venir fuori con la vittoria. Degradi da subentrata ha fatto molto bene in attacco e ricezione, così come Fersino ha fatto bene quando è stata chiamata in campo per ricevere e difendere. Poi Kate Antropova è una giocatrice che tutti conosciamo e che sappiamo quello che può dare alla squadra sempre. Domani contro la Corea del Sud sarà una partita diversa ma non per questo scontata. Sicuramente si tratta di una squadra di un livello inferiore alla Germania ma sarà nostro compito scendere in campo per dare il massimo al di là dei pronostici della vigilia", ha concluso Velasco.