Biathlon: test atletici azzurri a Rovereto, raduni ad Anterselva e Lavazè

La squadra A femminile è stata convocata per il doppio impegno che prevede i test atletici presso il CeRiSM di Rovereto (Tn) nelle giornate dell'8 e 9 giugno con Samuela Comola, Michela Carrara, Martina Trabucchi, Hannah Auchentaller e Rebecca Passler, seguite dai tecnici Mirco Romanin e Jonne Kahkonen, a cui seguirà il raduno di Anterselva (Bz) dal 9 al 17 giugno. Lukas Hofer, Patrick Braunhofer, Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel e Dorothea Wierer della squadra Elite e Milano Cortina 2026 saranno impegnati nei test funzionali a Rovereto presso il CeRiSM il 9 e 10 giugno, poi si trasferiranno a Lavazè per un raduno dal 10 al 21 giugno con i tecnici Fabio Cianciana e Andrea Zattoni. La squadra junior maschile lavorerà invece da lunedì 9 a martedì 17 giugno nel raduno in programma a Chiusa di Pesio (Cn). Saranno presenti Michele Carollo, Manuel Contoz e Simone Motta, Hannes Bacher e Nicola Giordano, alla presenza dei tecnici Pietro Dutto e Samantha Plafoni. La squadra B femminile sarà ad Anterselva (bz) dall'8 al 17 giugno con Ilaria Scattolo, Beatrice Trabucchi, Birgit Schoelzhorn, Fabiana Carpella, Francesca Brocchiero, Sara Scattolo e Linda Zingerle, insieme agli allenatori Aline Noro e Saverio Zini. La squadra di Milano Cortina 2026 maschile sarà a Rovereto venerdì 6 e sabato giugno al CeRiSM e poi si traferirà a Valdidentro fino al 17 giugno con Nicolò Betemps, Marco Barale, Felix Ratschiller, Davide Compagnoni, Christoph Pircher e Daniele Cappellari. insieme ai tecnici Riccardo Romani e Daniele Piller Roner. Gaia Gondolo, Nayeli Mariotti Cavagnet, Carlotta Gautero e Matilde Giordano del team junior femminile saranno a Chiusa Pesio (Cn) all'11 al 19 giugno con gli allenatori Dominik Windisch e Luca Ghiglione.