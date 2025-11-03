Logo SportMediaset

Volley, Velasco: "Arriveranno anni difficili, possiamo solo ripeterci"

03 Nov 2025 - 19:45

"Negli sport di squadra gli allenatori non cambiano le giocatrici ma le aiutano a tirare fuori il loro meglio. Quando si trovano dei gruppi speciali si riesce ad arrivare alle medaglie d'oro, anche se non sempre ci si arriva. Abbiamo avuto due anni straordinari, ma adesso arriveranno anni difficili. Non si potrà fare di meglio, ma dobbiamo cercare di ripeterci". Così Julio Velasco, ct della nazionale italiana femminile di volley, nel corso della cerimonia di consegna dei Collari d'Oro al Foro Italico, a Roma. "Siamo consapevoli di essere forti, ma nessuno è invincibile. Questa squadra, come quella maschile, rappresenta un movimento straordinario e una federazione enorme e che ci ha dato grandissimo appoggio insieme al Coni", conclude Velasco. 

