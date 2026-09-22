Volley: Supercoppa donne torna al Sud, Conegliano-Scandicci a Bari il 24/10

A distanza di oltre vent'anni dalla Supercoppa del 2003, giocata a Siracusa, il primo trofeo della stagione della Lega Volley Femminile torna nel Sud Italia. Sarà il PalaFlorio di Bari ad ospitare, il 24 ottobre alle ore 18, la sfida tra la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e la Savino Del Bene Scandicci. Lo rende noto la Lega Volley Femminile. L'evento, organizzato in collaborazione con Spike Media, è inserito nel programma Puglia Regione Europea dello Sport 2026. La partita sarà un remake dell'ultima finale di Coppa Italia, vinta dalle venete, ma anche del match per il titolo di campionesse del mondo, vinto lo scorso dicembre dalle toscane.