F1, Verstappen: "A Baku con slancio positivo dopo podio a Madrid"

"Madrid è stata un buon risultato per noi e il Team ha lavorato sodo per sfruttare questo slancio positivo e massimizzare le prestazioni della vettura a Baku. Il tracciato presenta lunghi rettilinei, quindi serve una buona efficienza aerodinamica, ma anche sufficiente carico per affrontare le curve strette, specialmente nel secondo settore". Lo ha detto Max Verstappen, pilota della Red Bull, in vista del prossimo Gran Premio di Azerbaigian. "È un circuito cittadino tecnico e impegnativo, ma entusiasmante da guidare. Abbiamo fatto buoni progressi con la vettura nelle ultime gare e qui abbiamo dei bei ricordi. È fantastico anche che Isack si sia ripreso dall'infortunio e che torni al volante per questa gara", ha aggiunto il pilota olandese.