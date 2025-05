Internazionali: oggi dieci azzurri in campo, c'è derby Cobolli-Nardi

Sarà un giovedì tutto italiano quello che attende gli spettatori sul Centrale del Foro Italico. Cinque match tutti con i giocatori azzurri impegnati agli Internazionali Bnl d'Italia nella giornata in cui si concluderanno i primi turni maschili e inizieranno i secondi turni femminili. Complessivamente saranno dieci gli italiani in campo in nove partite. Ci sarà infatti il derby tra Flavio Cobolli e Luca Nardi ma c'è grande attesa anche per il debutto di Federico Cinà contro l'argentino Mariano Navone nel match che determinerà il primo avversario di Jannik Sinner. Alle 11 il programma del Centrale si apre con Matteo Arnaldi (n.37 ATP) che esordirà affrontando il tennista spagnolo Roberto Bautista Agut (posizionato al n.56 in classifica) per la prima volta in carriera. Nel secondo match, non prima delle 13, scende di nuovo in campo Elisabetta Cocciaretto che a 24 ore dal successo all'esordio contro Elina Avanesyan se la vedrà contro la ex numero 1 del mondo Iga Swiatek, tre volte campionessa al Foro Italico, che non sta attraversando però un momento particolarmente esaltante (l'ex numero uno del mondo non vince un torneo dal Roland Garros dello scorso anno).