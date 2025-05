Giro d'Italia: alla scoperta di Durazzo, tutti pronto per la partenza

La Torre Veneziana è il più suggestivo punto di osservazione della partenza del Giro d'Italia, che per la prima volta percorre le strade dell'Albania. Costruita nel XV secolo per potenziare il sistema difensivo del Castello bizantino, è alta 10 metri e dalla sua sommità si gode un panorama privilegiato sul mar Ionio e sulla città di Durazzo. Che ha tanto da offrire. A partire da un centro storico dove è piacevole inoltrarsi tra vicoli e case in pietra che fa da contraltare al lungomare ben organizzato e animato a tutte le ore.