Internazionali, delusione Arnaldi: eliminato al 1° turno

Matteo Arnaldi è stato eliminato subito agli Internazionali d'Italia in corso al Foro Italico di Roma. Il tennista ligure è stato in sconfitto in due set dallo spagnolo Roberto Bautista-Agut: 6-4 6-3 il punteggio finale. Ci si aspettava di più dall'azzurro numero 37 del mondo, che era reduce dal quarto di finale raggiunto nel Masters 1000 di Madrid la scorsa settimana. Dall'altra parte l'ex 9 della classifica ATP e attuale numero 56 del ranking ora affronterà al 2° turno l'americano Paul, testa di serie numero 11 del tabellone.