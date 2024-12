Volley: Serie A1, tutto pronto per il Boxing Day

Sotto l'albero del volley femminile arriva la giornata più attesa: il Boxing Day. Dai numeri nei palazzetti all'imbattibilità di Candi, Egonu a caccia di Turlea, il record di Parisi e la festa di Conegliano: tutte le curiosità sul 26 dicembre La giornata più iconica della Regular Season della Serie A1 Tigotà è alle porte: il Boxing Day. Una tradizione di lungo corso del volley femminile, che ogni anno porta nei palazzetti il maggior numero di spettatori, in media, della stagione regolare: una statistica praticamente immutata negli ultimi 10 anni, con aumenti anche del 50% (stagione 2022-23) tra il pubblico del 26 dicembre e quello di tutti gli altri turni di campionato. Il giorno di Santo Stefano si aprirà con la sfida tra Bergamo e l'Eurotek Uyba Busto Arsizio, in programma alle 15.30 su Rai Sport e VBTV. Due squadre al momento separate da due punti tra il quinto e il sesto posto (Busto con una partita in meno), che hanno sicuramente ben impressionato fin qui. Una curiosità legata al Boxing Day: Carlo Parisi è l'allenatore ad aver vinto più partite giocate in questa giornata, con 8 successi su 11 match. In diretta DAZN e VBTV, altri due derby. Alle 16, la Wash4Green Pinerolo ospiterà l'Igor Gorgonzola Novara, mentre alle 18 prevista la stracittadina tra la Savino Del Bene Scandicci e Il Bisonte Firenze. Focus su due giocatrici in entrambe le partite: Camilla Mingardi è attualmente la quinta marcatrice del 26 dicembre, con 117 punti in 5 partite, mentre Indre Sorokaite segue al nono posto con 103 punti in 10. Due sfide che incroceranno i destini della lotta al secondo posto, con Scandicci e Novara seconda e terza a tre punti di distanza, e della rincorsa Playoff, con Pinerolo e Firenze rispettivamente nona e decima con 15 e 14 punti.