Tennis, Atp Rotterdam: Bolelli e Vavassori in finale nel doppi

14 Feb 2026 - 23:15

Simone Bolelli e Andrea Vavassori centrano la prima finale stagionale all'AMN Amro Open, il prestigioso ATP 500 alla Rotterdam Ahoy, sul duro indoor (montepremi €2,462,660). Teste di serie numero 4, campioni in carica a Rotterdam, Bolelli e Vavassori hanno sconfitto 7-6(5), 3-6, 10-7 i tedeschi Jakob Schnaitter e Mark Wallner, che condividono la posizione numero 51 nel ranking di doppio. Li avevano già incontrati e battuti ai quarti di finale, proprio a Rotterdam, dodici mesi fa, lungo il percorso del loro quinto titolo come coppia. La coppia azzurra contenderà il titolo al tedesco Hendrik Jebens e al taiwanese Ray Ho. Entrati in tabellone attraverso le qualificazioni, in semifinale hanno sorpreso le teste di serie numero 1, il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic. Hanno così raggiunto la loro prima finale in doppio nel circuito ATP. 

