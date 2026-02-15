Martina Di Centa si ritira a soli 25 anni: "Felice di chiudere così"

15 Feb 2026 - 10:27
"La scelta di ritirarsi a fine stagione viene da lontano ed è stata comunicata prima delle Olimpiadi alla mia famiglia, al centro sportivo, alla squadra nazionale, ai miei allenatori e allo staff. La mia decisione è questa, chiudere al termine di questa stagione". Così la fondista azzurra Martina Di Centa, nel ribadire la scelta di ritirarsi dalle competizioni al termine della stagione agonistica. "Sono felice che il mio percorso olimpico sia stato un crescendo a livello di performance e di aver chiuso con una bella prestazione di squadra, aver dato il massimo e dato il cambio nella staffetta di oggi in terza posizione. Non poteva finire meglio di così il mio percorso, ci sono ancora alcune gare che voglio fare e vediamo se le cose andranno per il verso giusto e si porta partecipare ancora a qualche competizione", ha concluso. 

